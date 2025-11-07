Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamları açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu. Enflasyon farkı ise emekli maaşı için yüzde 10,25 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...