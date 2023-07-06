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Temmuz emekli zammı, 5 Haziran Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon ise 19,77 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur ve emeklilerin alacağı zam oranı şekillendi. Memurlar Temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkması bekleniyor. İşte SSK ve 2023 Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ekranı...