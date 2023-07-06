4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım?
Emekli maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 olurken refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç emekli ve memurların alacağı zam oranı netleşti. Memurlar yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler ise yüzde 19,77 oranında zam alacak. Zam oranlarının son hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun yanıtı...
Temmuz emekli zammı, 5 Haziran Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon ise 19,77 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur ve emeklilerin alacağı zam oranı şekillendi. Memurlar Temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkması bekleniyor. İşte SSK ve 2023 Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ekranı...
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil
EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ
6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor.
Emekli ve memur Temmuz ara zammı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının teklifiyle son şeklini alacak.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.
4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;