Emekli maaşı hesaplama robotu: 2023 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama ekranı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplama robotu: 2023 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama ekranı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaş Temmuz zammı ayın başında açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşti. İlk olarak yüzde 17,55 olarak belirlenen emekli zammı sonrasında yüzde 25'e yükseltildi. Kök maaşları etkileyecek olan zammın ardından milyonlar emekli maaşı hesaplama ekranını araştırmaya başladı. İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."