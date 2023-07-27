Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Emekli maaşı hesaplama robotu: 2023 Temmuz SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama ekranı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

        Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Temmuz zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

        Emekli maaşı hesaplama robotu sorgulanıyor. Temmuz-Ocak aylarında geçerli olacak emekli maaş zammı yüzde 25 olarak açıklandı. Temmuz zammının belli olmasının ardından gözler "Yüzde 25 zamla ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna çevrildi. SGK ile 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama gerçekleştirilebiliyor. İşte, 2023 Temmuz emekli maaşı hesaplama ekranı ile emekli maaşları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli maaş Temmuz zammı ayın başında açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşti. İlk olarak yüzde 17,55 olarak belirlenen emekli zammı sonrasında yüzde 25'e yükseltildi. Kök maaşları etkileyecek olan zammın ardından milyonlar emekli maaşı hesaplama ekranını araştırmaya başladı. İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı...

        2

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

        "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

        Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

        Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

        3

        17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

        En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

        Bu tabloya göre;

        SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

        EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

        Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

        4

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

        Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
        Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
        Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
        Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
        Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
        Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
        Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
        Mühendis (1/4) 11.848 13.927
        Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
        Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
        Profesör (1/4) 20.542 24.147
        İmam-hatip 11.833 13.910
        Avukat (1/4) 11.833 13.910
        En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
        Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
        SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500
        SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500
        Ek ödeme dahil
        6

        EYT'LİLER DE YARARLANACAK

        Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

        7

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

        8

        4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

        4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        T.C Kimlik numaranızı,

        SSK Sicil Numaranızı,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

        ‘Sorgula’ butonuna basın

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        4B EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

        TC Kimlik numaranızı,

        Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

        Doğum tarihi,

        Cinsiyet,

        4A çalışma süresi

        Başlangıç ve bitiş tarihi,

        Hizmet türünü seçin.

        Altta bulunan hesapla butonuna basın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        Ne Zaman Emekli Olurum?

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı