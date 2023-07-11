Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama ekranı tablosu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile 19,77 olarak açıklanan emekli zammı, refah payı ile yüzde 25 olarak duyuruldu. Temmuz emekli maaş zammının açıklanmasının ardından kök maaş hesaplamaları başladı, "4A, 4B, 4C yüzde 25 temmuz emekli zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arandı. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 temmuz emekli zammı hesaplama ekranı hesaplama tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.