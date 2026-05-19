        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli maaş zammı hesaplama tablosu 2026 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından, emekli maaş zammında gözler mayıs ve haziran ayında açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, temmuz ayı emekli maaşı büyük oranda netlik kazanmış olacak. Hatırlanacağı gibi ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı, 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2026 emekli temmuz zammı hesaplama tablosu...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 23:27 Güncelleme:
        Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon nisanda aylık yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kurlular, emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Bilindiği gibi emekli maaşı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak yılda iki kez belirlenmektedir. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak" İşte detaylar...

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
