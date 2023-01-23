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SSK ve Bağ-Kur 2023 zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Ocak 2023 zammı sonrasında SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 Ocak ayı emekli maaş hesaplama tablosu hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

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  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    Emekli maaş hesaplamalarına ilişkin araştırmalar arttı. Zam oranlarının yüzde 30'a yükselmesiyle en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zam sonrasında SSK, Bağkur emeklileri, emekli maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplaması nasıl ve nereden yapılır?" İşte güncel bilgiler...
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    ZAM ORANLARI NETLİK KAZANDI

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

    En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    SSK emekli maaşı hesaplaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıda yer alan link üzerinden hesaplama ekranına ulaşabilirsiniz.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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