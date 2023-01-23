EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.