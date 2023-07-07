4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?
TÜİK geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde büyük önem taşıyan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur'lular 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Temmuz emekli ve memur maaşı refah payı ve toplu sözleşme zammının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu...
TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu bağlamda emekli ve memur maaşı zammının belirlenmesinde kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanmış oldu. SGK kapsamında 4A, 4B ve 4C şeklinde 3 farklı sigorta bulunmaktadır. SSK, Bağ-kur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı zammı hesaplama robotu...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil
EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ
6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor.
Emekli ve memur Temmuz ara zammı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının teklifiyle son şeklini alacak.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.
4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;