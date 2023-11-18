Haberler Gündem Emekli maaşı ödeme günleri 2023: Emekli maaşı ne zaman hesaplara yatar?

Emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli maaşı ne zaman yatar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama emekli maaşı ödeme tarihlerini gündeme getirdi. Bilindiği üzere emekli maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Bu kapsamda kasım ayının gelişiyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlular, emekli maaşı ödeme günlerini mercek altına aldı. İşte 2023 emekli maaşı ödeme takvimi... Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:08 facebook

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Kasım ayı ile birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı ödeme günlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.