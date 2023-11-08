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        Haberler Gündem Emekli maaşı ödeme günleri Kasım 2023: SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ve bu ayın kaçında yatacak?

        Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte emekli maaşı ödeme günleri

        Kasım ayının ortalarına doğru gelinirken emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesinin de Kasım ayı içerisinde yatacak olması nedeniyle "Emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bununla beraber, sosyal medyada konuşulan "Emekli maaşı ödeme günleri değişti" iddiası da SSK ve Bağkur maaş ödeme tarihlerinin araştırılmasına neden oldu. Konuyla ilgili Bakanlık tarafından açıklama yapılırken maaşların aynı tarihlerde yatacağı bildirildi ve ödeme günlerinde bir değişiklik olmadığı belirtildi. Peki, 2023 Kasım ayında emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:10
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        Emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Kasım ayı içerisinde 5 bin TL ikramiyenin de yatacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti" iddiasının da yayılmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri merak konusu oldu. Bu iddialara Bakanlık tarafından yanıt verildi ve kesin bir dille emekli maaşı ödeme günlerinin değişmediği bildirildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tahsis numarasına göre 2023 Kasım ayı emekli maaşı ödeme günleri...

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        EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

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        Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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        SSK, BAĞ-KUR KASIM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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