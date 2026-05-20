        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ MAYIS 2026 | Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi? Mayıs ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli maaşı ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, maaşların bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağına odaklanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan beklenen son dakika açıklaması geldi. Bilindiği gibi emekli maaşları, tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatacak mı, emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2026 Mayıs tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:55
        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken emekli maaşlarının ödeme tarihleri yeniden gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı’nın mayıs ayı sonunda başlaması nedeniyle milyonlarca emekli maaşların bayram öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, "Emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? Emekli maaşı ne zaman yatacak, erken yatar mı?" İşte 2026 Mayıs emekli maaşı ödeme takvimi...

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatacak.

