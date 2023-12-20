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        Haberler Gündem Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Aralık ayı SSK ve Bağ-Kur (4A-4B) tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

        Aralık ayında emekli maaşları ne zaman ödenecek?

        Aralık ayının bitimine doğru emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri birbirinden farklı zamanlarda emekli maaşını alıyor. Bu kapsamda emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. İşte, emekli maaşı ödemeleri tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:48
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        Emekli maaşı ödemeleri 2023... Her ay milyonlarca emeklinin aldığı emekli maaşında tarihler yeniden gündeme geldi. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte, 4A ve 4B'ye göre emekli maaşı ödenme tarihleri...

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        2023 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

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        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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