Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Aralık SSK ve Bağ-Kur (4A ve 4B) tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Aralık SSK ve Bağ-Kur (4A ve 4B) tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek?

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Emekli maaşı ödemeleri 2023... Her ay milyonlarca emeklinin aldığı emekli maaşında tarihler yeniden gündeme geldi. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte, 4A ve 4B'ye göre emekli maaşı ödenme tarihleri...