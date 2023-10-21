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Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da şimdiden yüzde 25,11 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklarken gözler emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. İşte 2023 Ekim ayı 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri....