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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Ekim SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?

        Emeklilerin gözü bu haberde! 2023 Ekim ayı emekli maaşları tahsis numarasına göre ödenmeye başladı!

        Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları, Cumhuriyet Bayramı ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk haftasından yapılacağının açıklanmasının ardından hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri 17 Ekim itibarıyla başladı. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşlarını hesaplarından çekebiliyorlar. İşte 2023 Ekim ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:10
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        Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken gözler emeklilerin alacağı Ocak maaş zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 25,11 olurken gözler tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. Öte yandan Cumhuriyeti'in 100. yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak olan SSK ve Bağ-Kur'lular "Ekim ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Ekim emekli maaşı ödeme tarihleri...

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        SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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