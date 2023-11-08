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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Kasım SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Emeklilerin gözü bu haberde! 2023 Kasım ayı emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek!

        Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 12.2 milyon çalışmayan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Dul ve yetimleri de kapsayan emekliye 100. yıl ikramiyesi ödemelerinin 15 Kasım'a kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'luların maaşları ise her ayın 25-28 arasında hesaplarına yatıyor. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 00:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:46
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        Temmuz ayında yapılan emekli zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselirken Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. 4 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden 29.41 olarak açıklanırken emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. Son Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere ödenecek 5 bin TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım'a kadar ödeneceğini açıkladı. Öte yandan gözler "Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...

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        SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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