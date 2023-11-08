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Temmuz ayında yapılan emekli zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselirken Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. 4 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden 29.41 olarak açıklanırken emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. Son Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere ödenecek 5 bin TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım'a kadar ödeneceğini açıkladı. Öte yandan gözler "Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...