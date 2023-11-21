Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ile emekli maaşı ayın kaçında yatacak?

Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte emekli maaşı ödeme takvimi Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları yeniden gündemdeki yerini aldı. Kasım ayının ortalarına girilmesiyle emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin kasım ayında ödenmeye başlamasının ardından emekli maaşlarının ödeneceği tarihlerin değişip değişmediği merak konusu oldu. Emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri başladı. İşte Kasım 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:04 facebook

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Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alıyor. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödeniyor?" sorularına cevap arıyor. İşte 2023 güncel emekli maaşı ödeme tarihleri..

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."