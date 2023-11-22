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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Kasım SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak, tarihler değişti mi?

        Emekli maaşı ödemeleri başladı! İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

        Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı aylık ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Kasım emekli maaşı ödeme takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 08:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 08:27
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        Emekli maaşı ödeme tarihleri, yüz binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ayın 17'si itibarıyla yapılmaya başlandı. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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        EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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        SSK, BAĞ-KUR 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

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        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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