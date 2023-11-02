EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | Kasım 2023 SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, bu ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | Kasım 2023 SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, bu ayın kaçında yatacak?

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Emekli maaşı ödeme günleri... Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili son durum yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödeniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 güncel emekli maaşı ödeme takvimi...