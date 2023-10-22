Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 2023 Ekim ayı emekli maaşları tahsis numarasına göre gerçekleştiriliyor!
Ekim ayı emekli maaşı ödeme tarihleri SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndaki emekliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca emekli tarafından heyecanla beklenen emekli maaşı ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralığında yapılacak. İşte 2023 Ekim ayı emekli maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da şimdiden yüzde 25,11 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklarken gözler emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. İşte 2023 Ekim ayı 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri....
SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.