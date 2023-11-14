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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Kasım SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ile emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte emekli maaşı ödeme takvimi

        Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları yeniden gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin kasım ayında ödenmeye başlamasının ardından emekli maaşlarının ödeneceği tarihlerin değişip değişmediği merak konusu oldu. Emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri başladı. İşte Kasım 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:09
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        Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alıyor. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödeniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 güncel emekli maaşı ödeme tarihleri..

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        EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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        SSK, BAĞ-KUR 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

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        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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