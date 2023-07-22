EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaşlara ek zam müjdesi! 2023 Emekliye ek zam yapılacak mı ve ek zam oranı belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaşlara ek zam müjdesi! 2023 Emekliye ek zam yapılacak mı ve ek zam oranı belli oldu mu?

Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaşına yüzde 25 zam öngören yasa teklifi TBMM'de kabul edilirken, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Yapılan zam sonrasında emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lularda emekli maaşında ek zam beklentisi oluşturmuştu. Peki, "Emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşına ek zam gelecek mi?" İşte 2023 Temmuz ek zammı ile emekli maaşı tablosu...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."