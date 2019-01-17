Emekli maaşı son dakika: Zamlı emekli maaş farkları ödenmeye başlandı! Tarih açıklandı

Emekli maaşları son dakika! "Emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu sene emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında zamlı ödenecek. En düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek. Zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı açıklandı.