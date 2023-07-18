Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaşına yüzde 25 zam yapılırken, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" Sorusu SSK ve Bağkur'luların gündemini meşgul etmeye başladı. Emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya yükseltilen emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Peki, "2023 Temmuz ek zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli aylığı tablosu...

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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.