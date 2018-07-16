Emeklilere Maliye Bakanlığı'ndan müjde geldi, Açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı. Henüz aylık bağlanmamış olanlar ise SGK'nın sayfası üzerinden emekli olma durumlarında ne kadar maaş alacaklarına yönelik tahmini rakamı öğrenebiliyor. Maaşınızı sorgulamak için E Devlet'in 4A-4B-4C Aylık Bilgisi sayfasını kullanabilirsiniz. Peki Temmuz zamlı emekli maaşları bugün mü yatacak? İşte detaylar...





EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

SGK - BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farkları Temmuz ayı içerisinde yatacak ancak tüm emeklilere zam farkları aynı gün yatmayacak.

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farklarının verilme tarihleri:

SGK: 16 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ-Kur: 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında