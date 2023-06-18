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Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde emekli maaşlarının yatacağı tarih yer aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ardından: “Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri 2023: Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri arama motorlarında maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. 6 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" açıklaması yapılmıştı. Peki, Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
  • Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri 2023: Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    SSK ÖDEME TARİHLERİ

    Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

    Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

    Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

    Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

    Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran’da alabilecek.

     

    BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ

    Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.
  • Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri 2023: Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ 

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alacak.

     
  • Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri 2023: Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.

     
  • Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri 2023: Haziran ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 (SSK, BAĞ-KUR) NE ZAMAN?

    Emekli maaşları, normal şartlarda tahsis numarasının son haline göre hesaplara yatmaktadır. Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi’ye denk geliyorsa Cuma, Pazar gününe denk geliyorsa Pazartesi hesaba yatıyor. SSK’lı emekliler her ayın 17 ve 26’sı arasında, Bağ-Kur’lular ise her ayın 25 ve 28’i arasında maaş ödemelerini alabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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