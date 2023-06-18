EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 (SSK, BAĞ-KUR) NE ZAMAN?

Emekli maaşları, normal şartlarda tahsis numarasının son haline göre hesaplara yatmaktadır. Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi’ye denk geliyorsa Cuma, Pazar gününe denk geliyorsa Pazartesi hesaba yatıyor. SSK’lı emekliler her ayın 17 ve 26’sı arasında, Bağ-Kur’lular ise her ayın 25 ve 28’i arasında maaş ödemelerini alabiliyor.