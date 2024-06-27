Emekli maaş zammı son durum! 2024 Temmuz'da en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklisi en düşük emekli maaş zammı oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran enflasyonu ile beraber hesaplanan rakamlar da güncellenecek. 6 aylık veriler ışığında emekli maaşı hesaplama işlemleri için yılsonu beklenti anketleri de oldukça önem taşıyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte Temmu 2024 emekli zammı son durum
Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Mayıs enflasyonu ile beraber Temmuz zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Şimdi gözler Emekli ve memur maaşlarının zam oranı için Haziran enflasyon oranında. Peki SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Temmuz emekli zammı güncel gelişmeler
EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
Emekli maaş hesaplaması yapılırken enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu geride kalan 5 aylık dönemde % 22,72 oldu. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla beraber emeklilerin alacağı kesin zam oranları belli olacak.
TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Haziran 2024 tarihli haberine göre; Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı nisan ayı anketinde haziran ayında enflasyon yüzde 2,54 olarak öngörülmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,56 olarak tahmin edildi.
Haziran ayında enflasyon son anketteki beklenti doğrultusunda çıkarsa bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25,86 olacak.
Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak. Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25 – 26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ŞOK GELEBİLİR
Bu yılın başında yerel seçim de gözetilerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık refah payı eklenerek zam oranı yüzde 49.25’e çıkarılmıştı. Hükümet temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alan memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını açıklamıştı.
Temmuz ayında memur emeklileri için yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 25 civarında çıkacak enflasyon farkına SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz netleşmedi. Eğer böyle bir karar alınmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri memurlar emeklilerinden yüzde 6-7 oranında daha düşük zam alacaklar.
Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı refah payını alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı ödenebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in 28 Mayıs tarihli haberine göre; kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil...
Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek. Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.