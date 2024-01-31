Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri: 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri: 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılan yüzde 5'lik ek zammın yüzde 11,68'e yükseltildiğini açıkladı. Yüzde 36,57 oranındaki 6 aylık enflasyon farkı üzerine ek zam alan emeklilerin alacağı zam oranı memur maaş zammına eşitlendi. Yüzde 49,25 oranındaki emekli zammının ardından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya kadar yükseldi. Her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlanan maaşların 14 günlük farkları emekli ve memurların hesaplarına yatırılacak. İşte memur ve emekli maaş zam farkları ödeme tarihlerinde son durum...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.,

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.