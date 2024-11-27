Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Bilindiği gibi emekli maaş zammı büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamının belli olmasının ardından SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Hatırlanacağı gibi en düşük emekli maaşı temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A,4B,4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. 4 aylık enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından, enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Emekli zammı, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından netlik kazanacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek? İşte emekli maaşı zammına ilişkin tüm detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre kamu görevlilerimiz ve emeklilere oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 + 10 oranında zam verildiğini kaydeden Işıkhan, “Enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir . Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
En düşük emekli aylığını, 2024 yılı Ocak ayında 10 bin TL’ye 2024 yılı Temmuz ayında ise 12 bin 500 TL’ye yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, “Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.
2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak.
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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