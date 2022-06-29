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Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yurt genelinde büyük bir merakla araştırılan konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Temmuz ayı itibariyle emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek?

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  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    Emekli maaş zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşirken Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Temmuz zammı netlik kazanacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve  Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den art arda açıklamalar geldi. İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalar...
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    "KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZE ENFLASYON FARKLARINI VERECEĞİZ"

    Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması,

    "Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI GÜNDEMDE!

    Milyonlarca kişi, memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon rakamları için yapılacak açıklamayı bekliyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları oranında 2 kez zamlanıyor. Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada,

    "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    NUMAN KURTULMUŞTAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un emekli zammı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor."
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 35.64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 467 liraya yükselecek.

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

     

     

     
  • Emekli maaşına ne kadar, yüz kaç zam gelecek? 2022 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam var mı ve ne zaman yatacak?

    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    Müsteşar (1/1)

    15.456

    20.866

    Genel müdür (1/1)

    13.663

    18.445

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    5.276

    7.123

    Memur (Lisans - 4/1)

    4.241

    5.725

    Öğretmen (1/4)

    5.276

    7.123

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    8.954

    12.088

    Başkomiser (1/4)

    5.376

    7.258

    Polis memuru (4/1)

    5.376

    7.258

    Hemşire (Lisans - 1/4)

    5.128

    6.923

    Mühendis (1/4)

    6.432

    8.683

    Teknisyen (Lise -1/4)

    4.477

    6.044

    Profesör (1/4)

    11.011

    14.865

    İmam-hatip

    5.276

    7.123

    Avukat (1/4)

    5.276

    7.123

    En düşük memur emekli aylığı

    4.289

    5.790

    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    		    

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