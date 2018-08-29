Emekli maaş zamlarının hesaplanmasıyla ilgili en önemli verilerden biri olan yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası tarafından açıklandı. Yapılan tahminler doğrultusunda ise uzmanlar Ocak ayında emeklilere yapılabilecek olası zam oranlarını hesapladılar. İşte Emekli maaşları Ocak zammı ile ilgili en yakın olasılıklar...

TAHMİNİ EN YÜKSEK ZAM ORANI: 326 LİRA

Tahminler doğrultusunda emekli maaşlarına 68 ile 326 lira arasında artış yapılmış olacak. Merkez Bankası 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.5-14.3 aralığında açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 3.87 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında ise 39,52 ile 189,32 lira arasında artışa gidilmiş olacak.

2019'DA TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

Zam oranları tahminlere göre gerçekleşirse en düşük emekli maaşı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa yükselmiş olacak.

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