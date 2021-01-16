- 06
2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.500 1625 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584 4.336 4699 4.442 4814 4.547 4927 4.653 5042 4.759 5157
- 07
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.534 1662 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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