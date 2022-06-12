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Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Mayıs SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467 SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769 BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254 BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068
En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.
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