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EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!

Emekli maaşı hesaplama işlemleri Temmuz ayında yapılacak zam öncesinde hızlandı. milyonlarca memur, Bağ-kur ve SSK emeklisi merak içerisinde "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, en düşük emekli maaşı 5 aylık enflasyon verileri ışığında ne kadar olacak? İşte Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç tarafından hazırlanan güncel maaş tablosu...

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  • 01
    EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!

    Ne kadar emekli maaşı alırım? Temmuz zammı öncesi milyonlarca emekli bu sorunun cevabını araştırıyor. 2022'nin ilk 5 ayında toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 35'lik zam şuana kadar netleşti. Kesin oran ise Haziran ayı enflasyonunun 4 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Halihazırdaki veriler ışığında ise emekli  memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili hesaplamaları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç derledi. 

     

     
  • 02
    EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya; 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 5 bin 790 lira olacak.

    2000 öncesi SSK emeklisi maaşları 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında 3 bin 93 liradan 4 bin 467 lirya en düşük 2000 sonrası SSK maaşı ise 2 bin 500'den 2 bin 759'a yükselecek.

    En düşük esnaf Bağ-Kur'u maaşı 3 bin 254 lira, tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı ise 3 bin 68 liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 

     
  • 03
    EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!

     

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

     

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

     

     
  • 04
    EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!
    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

     

     
  • 05
    EMEKLİ MAAŞLARI | Yüzde 35 zam kesinleşti! Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu hazır!

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emekilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi.

    Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

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