Emekli maaşları zam oranı ile ilgili kritik gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Emekli maaşlarının hesaplanmasında en büyük faktör enflasyon oranıdır. Merkez Bankası 2018 yıl sonu için enflasyon tahminini açıkladı. Tahminlere göre, uzmanlar tarafından emekli maaşlarının tahmini hesaplaması yapıldı. . İşte 2019 Ocak ayı tahmini emekli zam oranı...

TAHMİNİ EN YÜKSEK ZAM ORANI: 326 LİRA

Tahminler doğrultusunda emekli maaşlarına 68 ile 326 lira arasında artış yapılmış olacak. Merkez Bankası 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.5-14.3 aralığında açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 3.87 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında ise 39,52 ile 189,32 lira arasında artışa gidilmiş olacak.

2019'DA TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

Zam oranları tahminlere göre gerçekleşirse en düşük emekli maaşı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa yükselmiş olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ