Milyonlarca emekli TÜİK tarafından açıklanacak, 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmesini bekliyor. Bilindiği gibi Memurların maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirlenmektedir. SSK ve Bağ-Kur'lular, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 zammıyla en düşük emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2023 ocak emekli zammı ile alakalı yaşanan son durum...