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Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

Afyonkarahisar'da oturan 65 yaşındaki emekli makinist Şakir Yetkin, 25 yıl boyunca hurdacılardan topladığı eski eşyalardan kendi tarzına göre dönüştürdüğü yüzlerce objeyi kiraladığı konakta sergiliyor

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AA
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Afyonkarahisar'da oturan 65 yaşındaki emekli makinist Şakir Yetkin, 25 yıl boyunca hurdacılardan topladığı eski eşyalardan kendi tarzına göre dönüştürdüğü yüzlerce objeyi kiraladığı konakta sergiliyor.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    AA'nın haberine göre Yetkin, TCDD'de 26 yıl makinistlik ve vagon bakımı işinde çalıştıktan sonra 18 sene önce emekli oldu.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Çalıştığı yıllarda eski eşya ve antika merakı başlayan Yetkin, Afyonkarahisar, İzmir ve çevre illerdeki hurdacılardan eski eşyalar satın aldı. 25 yıl boyunca Ataköy Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda bunları süs eşyası ve çeşitli objelere dönüştüren Yetkin, yaptığı işi geri dönüştürme sanatı olarak tanımlıyor.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Kent merkezinde Dönüşüm Konak ismini verdiği bir konak kiralayan Yetkin, burada yılların birikimi olan eserlerini sergiliyor.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    BURAYA BİNBİR GECE MASALI MÜZESİ DE DİYEBİLİRSİNİZ

    Yetkin, özellikle hurda eşyaları yeni birer obje haline getirmekten hoşlandığını söyledi.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Müze olarak gördüğü konaktaki bütün objeleri geri dönüşümle yaparak çevreci bir bilinçle hareket ettiğini belirten Yetkin, şöyle konuştu:
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    "Hurdacılardan satın aldığım eski ev ve mutfak eşyalarını basit dokunuşlarla nostaljik şamdanlara ve farklı objelere dönüştürdüm. Müzemdeki eserlerin hepsi elimden geçti ve hepsinin bir hikayesi var. Çevreci biriyim. Amacım da israfı önlemek ve tasarruf. Buraya 'Binbir Gece Masalı Müzesi' de diyebilirsiniz."
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Yetkin, konağında geri dönüşümle yaptığı objelerin yanı sıra eski kitaplar, elbiseler ve hediyelik eşyaları sergilediğini dile getirdi.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Küçük yaştan beri farklı ürünlerin koleksiyonlarını oluşturmayı çok sevdiğini anlatan Yetkin, hurdadan dönüştürdüğü eserlerin de yüzlerce objeden oluşan kişisel bir koleksiyon olduğunu söyledi. Yetkin, "Buradaki objelerin hiçbir yerde eşi benzeri yok. 

     
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Burada inovasyon ve tasarım var. Benim gözümde buradaki eşyaların değeri 1 milyon lira ama bu paraya ihtiyacım yok. Çünkü kalbim onlarla zengin. Onlarla müzede anımı yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
  • Emekli makinist, hurdalardan dönüştürüp sergilemeye başladı

    Afyonkarahisar'ı dünyaya tanıtmak için farklı sergiler hazırlamayı hedeflediğini belirten Yetkin, meraklılarını Dönüşüm Konak'ı gezmeye, görmeye ve deneyimlemeye davet etti.

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