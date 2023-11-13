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        Haberler Dünyadan Emekli manken Carol Alt erotik pozlarını satıyor - Magazin haberleri

        Emekli manken Carol Alt erotik pozlarını satıyor

        Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Carol Alt, para ödenerek üye olunan bir internet sitesinde erotik fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Buradan kazandığı gelirin hepsini kendisi için kullanmadığını açıklayan Carol Alt, kazandığı paranın bir bölümünü kadınların ruh sağlığı için faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:16
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        1980'li yılların gözde modellerinden olan Carol Alt, şaşırtan bir adım attı.

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        Mankenliğin yanı sıra bir dönem oyunculuk da yapan Carol Alt, parayla üye olunan bir internet sitesinde erotik fotoğraflarını paylaşmaya başlayarak kendine bir gelir kapısı açtı.

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        62 yaşındaki Amerikalı emekli model, erotik fotoğraflarını yetişkinlere yönelik yayın yapan bir internet sitesinin kullanıcılarıyla paylaşıyor.

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        Page Six'e açıklama yapan Carol Alt, "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım. Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu" dedi.

        Carol Alt, ayrıca vereceği pozları da kendisinin belirlediğini sözlerine ekledi.

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        Carol Alt ayrıca, "Bazı çıplak fotoğraflar vardır ki zevkli bir şekilde çekilmiştir. Bunlarla cinselliği sömürenler arasında fark var. Zaten kariyeri boyunca hiç çıplak poz vermemiş bir model hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Carol Alt, bu platformu kamera karşısına geçtiği 'Paper Empire' adlı TV şovundaki rol arkadaşı Denise Richards'tan duyduğunu sözlerine ekledi.

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        Carol Alt, fotoğraflarını paylaştığı internet sitesinden elde ettiği gelirin hepsini kendisi için kullanmayacağını da söyledi. Emekli manken, kazandığı paranın bir bölümünü kadınların ruh sağlığı için faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti.

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        Carol Alt, geçmişte pek çok ünlü markanın da reklam yüzü olmuştu.

        #Carol Alt
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