Emekli manken Carol Alt erotik pozlarını satıyor

Page Six'e açıklama yapan Carol Alt, "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım. Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu" dedi.

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Carol Alt ayrıca, "Bazı çıplak fotoğraflar vardır ki zevkli bir şekilde çekilmiştir. Bunlarla cinselliği sömürenler arasında fark var. Zaten kariyeri boyunca hiç çıplak poz vermemiş bir model hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.