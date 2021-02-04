Emekli öğretmen erken evrede fark edilen kanseri doğum gününde gerçekleştirilen ameliyatla atlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Emekli öğretmen erken evrede fark edilen kanseri doğum gününde gerçekleştirilen ameliyatla atlattı

Kırklareli'nde yaşayan emekli öğretmen Aydın Karakoç, kızının telkinleri ile gittiği hastanede erken evrede öğrendiği kanseri yenerek hayata tutundu.

Emekli öğretmen erken evrede fark edilen kanseri doğum gününde gerçekleştirilen ameliyatla atlattı
AA

Aynı zamanda Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı olan Karakoç, iki yıl önce ziyarete gittiği İzmir'deki kızının evinde baş dönme rahatsızlıkları yaşadı.

Kızının hastaneye gitmesi yönündeki ısrarını geri çeviremeyen Karakoç, teşhisler sonucu kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.

Hastanede tedavileri sonrası ilaçlarına devam eden Karakoç'a doğduğu güne ameliyat tarihi verildi.

Karakoç, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından hastalığını yenerek hayata yeniden bağlandı.

- "Doktorum ve ailem kanser olduğumu söylemekte zorlandı"

Karakoç, AA muhabirine, hastanedeki tahlillerin ardından, doktoru ve ailesinin kanser hastası olduğunu kendisine söylemekte zorlandıklarını söyledi.

Hastalığı yenmekteki kararlılığının kansere karşı en büyük silahı olduğunu vurgulan Karakoç, "Üzülmenin kimseye bir faydası yoktu." dedi.

Bu tür hastalıkların en büyük iyileştiricisinin yüksek moral olduğuna vurgu yapan Karakoç, şöyle konuştu:

"Her şeyin bir çaresi var, mutlaka buna da çare bulunur' dedim. Hayata gülerek bakmak zorundayız, yaşamımızdan hiçbir taviz vermeden onurumuzla bu dünyada yaşayabiliyorsak ne mutlu bize. Benim için bir gün onurlu yaşamak, binlerce gün onursuz yaşamaktan daha güzeldir. Hayattan bir gün kopmadım, kopmaya da niyetim yok. Yaşam ağlayarak sızlayarak kazanılmaz, hayata bağlanırsak yaşam kazanılır."

Doğduğu gün ameliyat tarihi verdiklerinde çok heyecanlandığını anlatan Karakoç, doğduğu gün hayata yeniden tutunacağından ayrı bir mutluluk hissettiğini ve umutlandığını dile getirdi.

Ameliyat olduktan sonra çok rahatladığını kaydeden Karakoç, şöyle devam etti:

"Bir süre kontrollerim oldu hiçbir sıkıntı çıkmadı. O sıra mahalli seçimler geldi. Adaylık süreçleri başlamıştı. Ben de kendimi iyi hissettiğim için ben de aday olmak istedim. Adaylık sürecimiz başladı, seçimler oldu, köylerin hepsini dolaştık. Hayattan hiç kopmadım. Hayatın içinde sürekli hobilerimden hiç vazgeçmedim. Tabiata çıkıp fotoğraf çektim. Seçimler oldu meclise seçildik ve sağ olsun arkadaşlar meclis başkanlığını tevdi ettiler. Doktorlarımıza güvenmek zorundayız. Doktorlarımız bu işi en iyi bilenler. Sağdan soldan kulak kabartmayla, 'ay ben öldüm bittim, yok oldum, sıkıntı çekiyorum' gibi moral bozukluğuna girdiğinde ve insan geceleri düşünmeye başladığında yaşamdan da hayattan da kopuyor."

- "Gülerek yaşama, bağlanmak en büyük ilaçtır"

Hastalığı sürecinde moralini her zaman yüksek tuttuğunu bildiren Karakoç, "Gülerek yaşama, bağlanmak en büyük ilaçtır." dedi.

Tedavi sürecinde saçları ve kaşlarının dökülmesini de umursamadığını anlatan Karakoç, şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir peruk mu taksan, yok kıyafetini mi değiştirsen' gibi yorumlar yaptı. Günlük yaşamda saç olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Nasılsa kemoterapi bittikten sonra saçta, bıyıkta, kirpikte gelecek. Yaşamdan koparsanız bağışıklık sisteminiz tamamın düşer. Bağışıklık siteminin de güçlü kalmasının nedeni düzenli yaşam sürmek.

Hayattan kopmamak, beslenme kurallarına uymak, sigara ve alkol kullanmamak, güzel uyumak, hayata bağlanmak, hobilerini yerine getirmek insanı yaşamdan koparmıyor. Geleceğe de ümitle bakmasına neden oluyor."

Karakoç, belli bir yaş aralığına erişen kişileri şikayetleri olmasa da kendilerini muayene ettirmelerinin pek çok olumsuzluğun önüne geçebileceği tavsiyesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME