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Emekli oldu, yine de ormandan kopmadı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalışırken 2011'de emekli olan 61 yaşındaki İbrahim Dede, ormanlarda işçi olarak çalışmaya devam ediyor

Emekli oldu, yine de ormandan kopmadı
AA

Artvin'de doğan ve 1984 yılında kazandığı sınavla önce Erzurum'da daha sonra da Eskişehir Orman Ağaçlandırma Okulunda eğitim gören İbrahim Dede, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ağaçlandırma Şefliğinde 1986'da memur olarak göreve başladı.

İzmir'in tüm bölgelerinde çalışan Dede, 2011'de emekli oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Dede, emekli olduktan sonra da işçi olarak fidan dikme çalışmalarına katılmaya devam etti.

"FİDAN DİKMEK HUZUR VERİYOR"

İbrahim Dede, İzmir ve çevresinde fidan dikim döneminin aralık ayının ortasında başlayıp şubat sonuna kadar sürdüğünü, martta da fidanların diplerinin çapalandığını belirtti.

Emekli olduktan sonra 1 yıl kadar evde oturduğunu ancak bunun kendisine rahatsızlık verdiğini ifade eden Dede, ormandan kopamayacağını anlayınca fidan dikme işine işçi olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Ömrü yettiğince çalışmaya devam edeceğini ifade eden Dede, "Evde yatmak bana rahatsızlık veriyor ama fidan dikmek, ormanda çalışmak huzur veriyor. Onun için devam ediyorum. Ailem 'yeter' diyor ama ben bırakamıyorum. Bu işi bırakırsam ömrüm kısalır, belki bilemiyorum, boş durmaktan hastalık kaparım" dedi.

Dikim yaptığı yerlerdeki ağaçları "evladı" gibi gördüğünü vurgulayan İbrahim Dede, "Her çama sevinirim ama kendi diktiğimi görünce bambaşka seviniyorum. Bir insan her evlada sevinir ama kendi evladına bambaşka sevinir. Tabii bu memleket için bu devlet için kim bir ağaç dikerse Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

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