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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli olsam ne kadar maaş alırım? E-devlet'ten 4A emekli maaşı öğrenme ve emekli maaşı hesaplama ekranı - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte e-Devlet üzerinden olası emekli maaşı öğrenme

        E-devlete getirilen yeni özellik sayesinde "Emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arayan çalışanlar veya emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, ne kadar emekli maaşı alabileceğini öğrenebilecek. Uygulama sayesinde yeterli prim gün sayısına ulaşan kişiler, '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' ekranı ile olası emekli maaş oranını görüntüleyebiliyor. İşte, e-Devlet üzerinden adım adım emekli maaşı öğrenme ve emekli maaş hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:18
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        "Emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. E-devlet'e getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar artık ne kadar emekli maaşı alacağını görebiliyor. 2024 Ocak ayında emeklilere verilen zam oranlarının kesinleşmesiyle emekli maaşı hesaplama ekranı da açıldı. Binlerce vatandaş, E-devlet üzerinden yalnızca birkaç tıklama ile olası emekli maaşını hesaplayabiliyor. İşte, e-Devlet'ten 4A emekli maaşı öğrenme ve emekli maaşı hesaplama ekranı...

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        EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM? E- DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENME

        E-devlet üzerinden getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar olası emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesin olmamakla beraber emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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        E DEVLET'TEN 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenmek için şu adımları takip edin;

        - E-devlete giriş yapın,

        - Arama kısmına "Ne kada emekli maaşı alırım?" diye yazıp arama yapın,

        - Karşınıza gelen ekranın ilk başlığı olan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANINA YOĞUNLUKTAN DOLAYI GİRİLMİYOR

        E-devlet üzerinden yeni tanımlanan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine teknik bir aksaklıktan dolayı geçici olarak girilemiyor. Ancak sistemdeki sorun çözüldüğünde, ekran yeniden sorgulamaya açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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