"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt, e-Devlet'ten geldi. Getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alabileceğini görebiliyor. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin en az 3 bin 600 prim günü olması gerekiyor. Peki, e-Devlet üzerinden 4A emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte, emekli maaş sorgulama ekranı...