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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

SGK yeni bir uygulamaya imza attı. SGK yaptığı açıklama sonrasında "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu. SGK uygulaması üzerinden 4A, 4B ve 4C sicil no ve TC kimlik numarası ile emekli maaş hesaplaması yapılabilmektedir. İşte 2022 SGK maaş hesaplama ve ne zaman emekli olurum uygulaması hakkında merak edilen tüm detaylar...

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  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    SGK emekli maaş hesaplama uygulaması gündemdeki yerini koruyor. SGK kapsamında bilindiği gibi 3 adet sigorta sistemi bulunmaktadır. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Emekli maaşı prim hesaplaması yapılırken, yatırılan prim sayısı, sigorta süresi ve yaş şartı esasına dayanarak hesaplanmaktadır. İşte SGK'nın yeni uygulaması Emekli olursam ne kadar maaş alırım hakkında tüm merak edilenler...
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

    4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız;

    4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

     
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

     
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    Ne Zaman Emekli Olurum?

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

     

    SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

     
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    Cinsiyetiniz,

    Doğum tarihiniz,

    Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

    Hizmete başlama tarihi,

    SSK prim ödeme gün sayınız,     

    Diğer sandıklara ait gün sayınız,

    Askerlik/Sanatçı gün sayınız,      

    Fiili gün sayınız,

    Yurtdışı gün sayınız,       

    3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

    Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    En Düşük SSK ve BAĞ-KUR Emekli Aylıkları 

     

    (TL)                                  Ocak        Temmuz

     

    SSK (2000 ÖNCESİ)        3.293       4.687

     

    SSK (2000 SONRASI)      2.041       3.500

     

    BAĞ-KUR (ESNAF)          2.399       3.500

     

    BAĞ-KUR (TARIM)           2.262       3.500

     
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

    EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

    SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.
  • Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 2022 SGK emekli maaş hesaplama uygulaması!

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