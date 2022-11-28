EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.