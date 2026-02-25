GARANTİ BBVA

15.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak;

Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,

2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,

yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.