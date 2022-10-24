Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli promosyon başvuruları için kritik hafta! Ekim emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

Emekli maaşı promosyon ödemeleri başvuruları için kritik haftaya girildi. Ekim ayının başında güncellenen emekli promosyon kampanyaları için son başvuru tarihi yaklaştı. Temmuz zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen emekliler en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesini araştırıyor. İşte, 2022 Denizbank, Akbank, TEB, ING Bank, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu kampanyası...

ABONE OL
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    Emekli maaşı promosyon kampanyası ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Özel bankaların emekli promosyon yarışı sürerken kamu bankaları da yarışa dahil oldu. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yükseltilirken maaş taşıma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin gözü son başvuru tarihine çevrildi. İşte, 2022 Ekim emekli promosyonu ücretleri güncel liste ve maaş taşıma işlemi hakkında merak edilenler...
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

    Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    TÜRKİYE FİNANS

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

    1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

    31 Ekim​’e kadar maa​şını Türkiye Finans’a taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra Türkiye Finans’a davet ettiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatından yararlanabilecek.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL

     
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    YAPIKREDİ'DEN 7.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

    10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    TEB

    Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 8.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

    Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

    Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL 
    1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    GARANTİ BBVA

    Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

    Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları başvuruları için kritik hafta! 2022 Ekim kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri güncellendi!

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL, 

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. 

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. 

    Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.  Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. 

    Kampanya  1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.