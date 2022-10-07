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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! Ekim emekli promosyon ödemeleri...

Emekli promosyon kampanyaları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayıyla birlikte bankalar emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı. Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar listesini araştırıyor. İşte, 2022 Ekim ayı emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler...

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  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, Ekim ayının başında güncellendi. Kampanyaya son başvuru tarihleri uzatılırken emekli promosyon ödemelerinde de değişiklik yapıldı. Temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam alan emekliler "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi bankası emekli promosyon kampanyaları...
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 7.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. 
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    TÜRKİYE FİNANS

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

    1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL

     
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    YAPIKREDİ'DEN 7.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

    10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. 

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    TEB

    Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 8.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

    Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

    Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL 
    1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

    Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Kampanya  31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

    GARANTİ BBVA

    Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilerimize 6.000 TL’ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı!

    Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022’dir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

    *Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

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