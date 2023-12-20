Emekli promosyon ödemeleri 12 bin 500 TL'ye dayandı! Aralık 2023 hangi bankalar ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli promosyon ödemeleri 12 bin 500 TL'ye dayandı! Aralık 2023 hangi bankalar ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? - Merak Edilenler Haberleri

Bankaların emekli promosyon kampanyaları yarışı devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir gelir sunacak promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2023 Aralık ayı Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası ödemeleri...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

3 Şurada Paylaş!









EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Maaş zammının ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi geçmişti. Aralık 2023 itibarıyla bankaların emekli promosyon ödemeleri 12.500 TL'yi buldu.

Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından en yüksek emekli promosyonunun 13 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.