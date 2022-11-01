TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

31 Ekim​’e kadar maa​şını Türkiye Finans’a taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra Türkiye Finans’a davet ettiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatından yararlanabilecek.