Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.759,79 %-0,55
        DOLAR 32,4061 %0,15
        EURO 34,5504 %0,28
        ALTIN 2.455,04 %0,67
        FAİZ 45,44 %0,04
        GÜMÜŞ GRAM 29,75 %2,52
        BITCOIN 65.988,00 %3,33
        GBP/TRY 40,4601 %0,37
        EUR/USD 1,0653 %0,12
        BRENT 89,64 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 4.013,99 %0,67
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli promosyonları güncellendi! (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) Kamu bankaları emekli promosyonu ne kadar, nasıl promosyon alınır? - Merak Edilenler Haberleri

        Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanyaları ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamu bankaları, emekli promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. Maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri, banka üzerinden alınan ilk maaştan sonraki birkaç iş gününde hesaba yatıyor. İşte, emekli promosyon kampanyaları...

        2

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

        3

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

        Halkbank mobil ve internet şubelerinden,

        ATM’lerden,

        0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan

        Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.

        4

        EMEKLİ MAAŞI HALKBANK'A NASIL TAŞINIR?

        - Halkbank Mobil > Başvuru > Emekli Maaşı Taşıma menüsünden,

        - Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,

        -0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan,

        - T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,

        - Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek,

        - E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

        5

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        6

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubelerimiz,

        İnternet Şubemiz,

        Ziraat Mobil,

        ATM'lerimiz,

        SMS,

        Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        7

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

        10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

        15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

        20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL

        promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        8

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca yurt içi ATM cihazları ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

        Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?
        Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?
        Seçim parası ne zaman yatar?
        Seçim parası ne zaman yatar?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması