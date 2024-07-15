Emekli vatandaşlar için kamu ve özel bankalar promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Maaşını üç yıl süreyle bankaya taşıma karşılığında emeklilere, maaşına göre nakit promosyon veriliyor. Peki, güncel emekli promosyonları neler ve hangi banka ne kadar veriyor? İşte, 2024 Temmuz emekli promosyonları...