YAPI KREDİ

Yapı Kredi emekli maaş promosyonu olarak SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.

Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.

NOT: Ek ödül taahhütnameleri sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte koşulların yerine getirilmesi durumunda ilave olarak ödeniyor.